سلسلة استهدافات للحزب..

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
استهدف مجاهدونا عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الأربعاء تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وأضافت المقاومة في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:25) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة."
وأكملت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:25) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة."
وأردفت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من ظهر يوم الأربعاء 11-09-2024 دشمة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة."