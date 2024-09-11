سلسلة استهدافات للحزب..

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

استهدف مجاهدونا عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الأربعاء تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وأضافت المقاومة في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:25) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏"

وأكملت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:25) من صباح يوم الأربعاء 11-09-2024 ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏"

وأردفت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (12:25) من ظهر يوم الأربعاء 11-09-2024 دشمة يتموضع ‏فيها جنود العدو في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏"