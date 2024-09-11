ميقاتي التقى السفيرين المصري والفرنسي.. موسى: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحركات لإحداث خرق مهمّ في الملف الرئاسي

A + A -

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعات ديبلوماسية في السرايا اليوم ، بدأها بلقاء سفير مصر في لبنان علاء موسى الذي قال في تصريح: "هدف اللقاء مع دولة الرئيس اطلاعه على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لان لبنان ومصر يتشاركان في ما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديدا وعلى جبهة الجنوب. كما تحدثنا في عدد من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني،وتحديدا الملف الرئاسي،ووضعت دولته في نشاط"اللجنة الخماسية" والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع ان نحدث حلحلة في هذا الملف".

وقال: "في الفترة الأخيرة كان التركيز منصبا على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحا اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونامل ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات من قبل" اللجنة الخماسية" ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولا إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي".

سفير فرنسا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه اخر التطورات اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

الوزيرة رياشي

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وبحث معها مواضيع تتعلق بالوزارة.

كما استقبل النائبة السابقة بهية الحريري.

الاساتذة المتفرغون

كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور انطوان شربل وجرى عرض لاوضاع الجامعة ومطالبها.