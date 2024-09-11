عمر أنطوان نعمة مفقود.. هل شاهدتموه؟

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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- عمر أنطوان نعمة (مواليد عام 2005، مكتوم القيد)

الذي غادر مكان إقامته في وطى الجوز قرابة السّاعة 14،00 من تاريخ 8-9-2024، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 956037-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.