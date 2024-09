A + A -

Le bloc "Liban fort" a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté de son ordre du jour et a publié la déclaration suivante :

1- Le bloc estime que le vide présidentiel persistant aggrave le démantèlement t des institutions de l'État, compte tenu de l'absence de signes d'une fin imminente de la guerre ouverte qui dure depuis un an, de Gaza au Sud-Liban.

Le bloc considère qu'attendre que l'extérieur débloque le dossier présidentiel est une sorte de pari sur une question liée à l'existence de l'Etat. Par conséquent, le bloc appelle le Parlement à assumer ses responsabilités constitutionnelles et à faire son devoir national pour mettre fin au vide et parvenir à un accord sur un président consensuel, ou bien à tenir des sessions ouvertes jusqu'à l'élection d'un président de la République, ce qui constitue un point de départ pour la reconstitution du pouvoir autour d'un projet de sauvetage.

2- Le Bloc s'étonne d'aborder la discussion au sujet de la loi électorale parlementaire au moment où le Liban souffre encore d'un vide présidentiel et d'un gouvernement violant la constitution, et après tout ce que les Libanais ont souffert pour parvenir à une loi électorale. Par conséquent, le bloc adhère à deux constantes :

- La nécessité de respecter le droit de la diaspora à élire ses représentants comme le prévoit la loi.

- La stabilisation de la parité actuelle et l'introduction de toutes les améliorations dans ce domaine pour éviter toute domination d'une composante sur une autre.

3- Le bloc s'est arrêté sur la question des frais d'inscription scolaire qui sont scandaleusement élevés et qui font pression sur les parents qui ne sont pas en mesure de contrôler les budgets des écoles et de fixer les frais d'inscription comme l'exige la loi 515, et il leur est donc impossible de payer ces frais qui ont augmenté beaucoup plus que les salaires des parents. Le bloc demande à la Fédération des institutions éducatives privées et aux propriétaires d'écoles de respecter la loi et le droit des comités de parents à contrôler les budgets des écoles et à fixer des frais raisonnables que les parents peuvent payer, afin d'éviter les abandons scolaires.

Le bloc demande également d’equiter les enseignants des secteurs privé et public de leurs droits ainsi que les retraités afin d'arrêter l'hémorragie du corps éducatif due à l'émigration des enseignants qualifiés.