"كاليبر" عن رفض سوق سلامة أمام القاضية غادة عون: هرقطة لحماية محاسب المنظومة

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أكدت مجموعة "كاليبر للقضاء الحر" أنه "اليوم ، مطلوب المتهم الموقوف رياض سلامة لجلسة استجواب عند مدعي عام جبل لبنان. وفقا" للأصول القانونية ينبغي سوق المتهم من مكان توقيفه إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ليتم الإستماع إليه من قبل القاضية غادة عون بملفات ثلاثة هي اوبتيموم، وملف المصارف المسند الى الحساب الاستشاري في مصرف لبنان، كما وملف القروض الممنوحة من حاكم مصرف لبنان الى المصارف والبالغة 8 مليار.

وأوضحت "كاليبر" في بيان لها:

لم يوافق مدعي عام التمييز على طلب القاضية عون المحق بسوق المتهم، لا بل إن بحسب الرئيسة عون "مدعي عام التمييز جمال الحجار اصبح وكيل رياض سلامة" هو أبلغها طلب الرد الذي لا يجوز عند التحقيق في جريمة العصر.

واكدت: بكل وقاحة يتخطون القانون ويهرطقون في سبيل حماية محاسب المنظومة .

حذرنا مرارا" وتكرارا" من مغبة هذه الأفعال وأن الرأي العام سيكون بالمرصاد وخاصة في ضوء توقيف رياض سلامة الذي يملك أسرار واسباب الإنهيار .

القضاء الأوروبي كان حذر كل قاض يعرقل التحقيقات في قضية حاكم مصرف لبنان وها أنتم تكشفون أنفسكم لأنكم تحت المجهر

انتم تحمون سلامة لأنكم خائفون من افتضاح أمركم .