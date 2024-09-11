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انخفاض في الحرارة واحتمال أمطار متفرقة!

11
SEPTEMBER
2024
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل،  تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الخميس:  قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل،  تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة شمالا .
السبت:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل، تبقى الرياح ناشطة مع احتمال أمطار متفرقة ليلا في المناطق الجنوبية .

-الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية:   غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:   بين 60 و 80 %  .
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,18
-ساعة غروب الشمس:  18,51

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