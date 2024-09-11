زيارة وداعية لبوريل إلى بيروت..

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يزور لبنان اليوم الاربعاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارة وداعية حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ "اللواء" حيث انه سيجري انتخاب بديل له في الاتحاد الاوروبي بعد شهر، وستكون له لقاءات مع الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، ووزيرالخارجية عبد الله بوحبيب الذي يكون قد عاد من القاهرة، ويلتقي بوريل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الساعة 5:30 مساء، في كليمنصو. وقد يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وتهدف الزيارة الى مناقشة التطورات اللبنانية عامة، وفي جبهة الجنوب والحرب على غزة بشكل خاص وسبل التهدئة ووقف اطلاق النار ويستمع من المسؤولين الى موقف لبنان منها.