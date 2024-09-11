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نتنياهو يخطط لتوسيع تحركاته نحو لبنان!

11
SEPTEMBER
2024
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مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لاندلاع حرب طوفان الاقصى، واضح ان تل ابيب تخطط لتوسيع تحركها نحو لبنان وسوريا، وفقا لما تبينه المعطيات الميدانية، والمواقف الاسرائيلية لاكثر من وزير ومسؤول عسكري.

 

فمع تهاوي المبادرات الاميركية الواحدة تلو الاخرى، في ظل نجاح ما يحكى عن تحالف ضمني بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، على ما تقول مصادر سياسية، لتطيير اي فرص سياسية يمكن ان تسجل نقاطا لصالح حملة المرشحة كامالا هاريس، يبدو جليا ان نتانياهو مصر على اعتماد سياسة الهجوم الى الامام والانتقال الى الجبهة الشمالية، مع لبنان وسوريا، وهو ما عبر عنه صراحة وزير دفاعه، الذي كشف المستور معتبرا ان المواجهة هي مع ايران.

ورات المصادر ان نتانياهو، نجح حتى الساعة في جر الادارة الاميركية الحالية الى ملعبه، حاصرا التواصل بين طهران - وواشنطن في السياق الذي رسمه، بعدما باتت الاهداف في غزة مقتصرة، اولا بانقاذ الاسرى احياء، بعدما قررت حماس تصفيتهم في حال اقتراب القوات الاسرائيلية من اماكن احتجازهم، وثانيا، قتل قادة الحركة وعلى راسهم رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار.

وتتابع المصادر، ازاء هذا الوضع بات تحريك الجبهة اللبنانية امرا ملحا وضروريا، بعدما بات استمرار نتانياهو في السلطة مرتبطا باشعال جبهة الشمال، وهو ما دفع بالاخير الى طلب عقد اجتماع مع الجانب الاميركي، لبحث تحقيق انجاز على هذه الجبهة سواء سياسيا ام عسكريا، وهو ما حصل فعلا، استتبع بزيارة عاجلة لقائد القيادة الوسطى الاميركية الى الجبهة حيث ناقش الخيارات العسكرية مع نظرائه الاسرائيليين.

الديار
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