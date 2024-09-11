عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 أيلول 2024

A + A -

الأخبار

- "إسرائيل" بوجه سياسيّيها: لعِب على المكشوف

- ‫تسريبات عن الحرب "الإسرائيلية" المُفترضة: هجوم برّي في سورية ومنها... وفصل البقاع عن الجنوب

- ‫الحكومة تنتظر الجواب الرسمي للجيش | الخارجية اللبنانية: المذكرة البريطانية تمسّ بالسيادة

- صفيّ الدين: كلّ الاعتداءات لن تأتي بالأمن للمستوطنين | المقاومة تضرب هدفًا حسّاسًا قرب طبريّا

- ماذا يقدّم حزب الله للمتضرّرين من الحرب؟

- ‫لبنان عالق بين نموذجَيْ سورية والأردن

البناء

- ترقب للمناظرة الرئاسية الأميركية… ومواقف المرشحين من الحرب على غزّة

- عشرات الشهداء في مجزرة خان يونس… وواشنطن تؤجل طرح مبادرتها للتفاوض

- المحكمة الجنائية الدولية أمام طلب المدّعي العام مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت

اللواء

- حسابات حزب الله و"إسرائيل" في الحرب

- قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر.. وميقاتي للتفاوض

- بوريل في بيروت اليوم مودّعًا.. والتصعيد جنوبًا يفاقم المخاوف

- مناظرة "حاسمة" بين ترامب وهاريس

- الاحتلال يجدّد حربه على الضفّة.. وعشرات الشهداء بقصف على المدنيين في غزّة

الديار

- جبهة الشمال تحدّد مصير نتنياهو... انتشار روسي في تلال القنيطرة

- العسكريون المتقاعدون: مصالح وأعمال الوزراء أهداف مشروعة

- بمشاركة أوروبية وتركية... الجامعة العربية: لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها

الجمهورية

- بوحبيب في الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية: الفراغ العربي في لبنان مُدمّر

- العسكريون المتقاعدون يضغطون في الشارع.. ويفرضون تأجيل الجلسة

- تحذير أميركي من مغامرة "إسرائيلية"

- قبض الرشوة وزور الاختطاف