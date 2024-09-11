عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 أيلول 2024

الأخبار
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- تسريبات عن الحرب "الإسرائيلية" المُفترضة: هجوم برّي في سورية ومنها... وفصل البقاع عن الجنوب
- الحكومة تنتظر الجواب الرسمي للجيش | الخارجية اللبنانية: المذكرة البريطانية تمسّ بالسيادة
- صفيّ الدين: كلّ الاعتداءات لن تأتي بالأمن للمستوطنين | المقاومة تضرب هدفًا حسّاسًا قرب طبريّا
- ماذا يقدّم حزب الله للمتضرّرين من الحرب؟
- لبنان عالق بين نموذجَيْ سورية والأردن
البناء
- ترقب للمناظرة الرئاسية الأميركية… ومواقف المرشحين من الحرب على غزّة
- عشرات الشهداء في مجزرة خان يونس… وواشنطن تؤجل طرح مبادرتها للتفاوض
- المحكمة الجنائية الدولية أمام طلب المدّعي العام مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
اللواء
- حسابات حزب الله و"إسرائيل" في الحرب
- قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر.. وميقاتي للتفاوض
- بوريل في بيروت اليوم مودّعًا.. والتصعيد جنوبًا يفاقم المخاوف
- مناظرة "حاسمة" بين ترامب وهاريس
- الاحتلال يجدّد حربه على الضفّة.. وعشرات الشهداء بقصف على المدنيين في غزّة
الديار
- جبهة الشمال تحدّد مصير نتنياهو... انتشار روسي في تلال القنيطرة
- العسكريون المتقاعدون: مصالح وأعمال الوزراء أهداف مشروعة
- بمشاركة أوروبية وتركية... الجامعة العربية: لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها
الجمهورية
- بوحبيب في الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية: الفراغ العربي في لبنان مُدمّر
- العسكريون المتقاعدون يضغطون في الشارع.. ويفرضون تأجيل الجلسة
- تحذير أميركي من مغامرة "إسرائيلية"
- قبض الرشوة وزور الاختطاف