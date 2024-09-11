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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 أيلول 2024

11
SEPTEMBER
2024
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البناء


قال خبير عسكري غربي إنّ الروايات "الإسرائيلية" عن ربط المجازر التي يسقط فيها العشرات من نساء وأطفال بقذائف ضخمة القدرة التفجيرية غير مقبولة عسكريًا، لأنه في منطقة خاضعة لسيطرة أي من جيوش العالم كحال قطاع غزّة كله بالنسبة لجيش الاحتلال عندما تأتي معلومات عن وجود مسلحين معادين أو قادة مطلوبين تتحرّك وحدات كوماندوس لدخول المكان وإلقاء القبض على هؤلاء أو الاشتباك معهم ولم يحدث أن تمّ قصف مناطق تحت السيطرة وبهذه القنابل التدميرية إلا عندما تخطط قيادة الجيش توجيه رسالة ذعر للمدنيين لهدف سياسي هو عادة طلب الاستسلام من القوات المعادية أو فرض شروط تفاوضيّة. وقيادة الاحتلال تقول علنًا إنها تستخدم الضغط العسكري لهذه الغاية، وهذا هو شكل الضغط العسكريّ المقصود.


تعتزم جمعيات حقوقية أوروبية توثق وتتحرّك لملاحقة قادة كيان الاحتلال بتهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة بتوجيه رسائل مباشرة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت استجابة لطلب المدّعي العام فورًا، وإلا فإن موجب التكليف القانوني في مهمتهم يستدعي منهم الاستقالة إذا كانوا يضعون في حسابهم مخاطر التعرض للعقوبات الأميركية وهم يتردّدون في اتّخاذ الموقف اللازم تحت تأثير الخوف من هذه العقوبات.

اللواء


تساءلت مصادر وزارية عن جدوى استمرار وزراء التيار الوطني الحر بمقاطعة الجلسات وإرهاق المجلس بالمطالب المستحقة أو القابلة للتأجيل!

نُصح رئيس تيار بعدم التطرُّق علنًا إلى الخلافات مع زملاء سابقين، تاركًا المهمّة إلى الرئيس المؤسِّس.

تدور في فضاء لبنان ودول في الشرق الأوسط، حرب سيبرانية دولية، تنخرط فيها الدول الكبرى غربًا وشرقًا!

الجمهورية

- رصد حزبان غريمان مجموع ما يزيد عن 200 ألف دولار لخوض الانتخابات الطلابية في الجامعة الخاصة خلال شهرَي تشرين الأول والثاني.
- عقد أحد الأحزاب العزم على تغيير النائب "المسافر" في الانتخابات النيابية المقبلة في جبل لبنان، لكن لم يستطع حتّى الآن تحديد شخصية بديلة لتعريف الناس عليها.
- زرعت خطوة قضائية القلق في أوساط مستثمري ومشغلي قطاع رديف هام نتيجة التلاعب بأسعار خدماتها بطريقة تزيد الأرباح بما بين 10 و15% من السعر الرسمي.

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