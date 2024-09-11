خفض رسم عبور الشاحنات إلى سوريا بـ 50%

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عن موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بـ«الترانزيت» بنسبة 50% للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية، نحو العراق. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الأشغال، أكّد حمية أنّ «التخفيض هو تتويج لمساعٍ واجتماعات ونقاشات جرت مع الجانب السوري». وتوقّع «إمكانية موافقة الدولة السورية على زيادة نسبة التخفيض بعد تقييم التجربة الحالية». ولفت حميّة إلى «الإيجابيات المنتظرة على مستوى تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، فضلاً عن الانعكاس الإيجابي على قطاع النقل وسائقي الشاحنات اللبنانية، وسيشمل التخفيض كل أنواع البضائع».