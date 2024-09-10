السيد: جريمة رياض سلامة و شركائه هي جريمة بحجم إفلاس شعب وتدمير وطن

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

آخر خبر حذّر "المكتب الاعلامي" لرياض سلامة في بيان موَجّه للناس ووسائل الإعلام انه: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية توقيف رياض سلامة، يهمنا ايضاح ان المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة"… صحيح، هكذا يقول القانون نظرياً، ولكن، منذ متى كان في لبنان سرّية تحقيق بدءًا من تسريب التحقيقات في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناءً لشهود الزور ومحمد زهير الصدّيق؟!! وكم من التحقيقات اليومية سرّبها ويسرّبها إلى الإعلام وغير الإعلام،قضاة وأجهزة أمنية مشاركة بالتحقيق؟! أم بات واجباً اليوم تهديد الناس بالقانون للتستر على الجريمة وعلى مرتكبيها، لأنّ جريمة رياض سلامة وكبار شركائه هي جريمة بحجم إفلاس شعب وتدمير وطن؟!