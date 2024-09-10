living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة عون: همه الوحيد سحب الملف من عندي فقط

10
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت القاضية غادة عون عبر صفحتها:

مساء الاوادم .خبرية جديدة مهمة لازم تعرفوها :مدعي عام التمييز جمال الحجار هلق اصبح وكيل رياض سلامة بتصدقوا !!راح قلكن كيف ...ما كان عارف اليوم باية طريقة بدو يبلغني دعوى المخاصمة التي تقدم بها سلامة بوجهي....، مباشرة وليس،بواسطة الهيئة العامة لمحكمة التمييز.... منيحة غيرته،على المتهم سلامة!!!!!!!!! بدل ما تكون غيرته على عدم السماح بعرقلة سيرالعدالة وبملاحقة المجرم اصبح همه الوحيد سحب الملف من عندي فقط....ليش،حرام هيك بيساعد سلامة حتى يرتاح مني وما عود انا انظر بملفاته برافو.... .شو بدو سلامة احسن من هيك ،........ بس بحب طمنو انو حتى ببلاد الماو ماو وجمهورية الموز ما وصلوا لمرحلة يمنعوا مدعي عام يلاحق جرائم بحجة انو المتهم مقدم عليه دعوى وعم يطلب مخاصمته..كتر خيركن هيدي احسن وسيلة لتوقفوا كل اعمال الملاحقة،وهيك بيصيروا المجرمين والقتالين بيسرحوا ويمرحوا بالبلد..شو بدهم احسن من هيك، علي منذر زعيتر مثلا، اكبر تاجر مخدرات ،بوكرا بيقدم دعوى مخاصمة ضدي وهيك بيمنعني من ملاحقته. هذا عهر بكل ما للكلمة من معنى لان تسيير الدعوى العامة يتعلق بالانتظام العام ولا يمكن ومستحيل في اي دولة تحترم نفسها ان تسمح بهذه الهرطقة، اما ما نصت عليه المادة ٧٤١ م.م.فيتعلق بالنيابة العامة عندما تمثل كفريق في الدعوى المدنية،partie civile ولا يمكن ان يتعلق بالنيابة كسلطة ملاحقةايpartie dans le procés pénal لان هذا الامر مرتبط بالانتظام العام وبحماية المجتمع فضلا عن ان النيابة العامة هي في الأساس خصم في الدعوى الجزائية وليست قاضي حكم او تحقيق حتى تتم مخاصمتها

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   