الجيش: توقيف 5 مواطنين وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ضمن إطار التدابير الأمنية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10/9/2024، وضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ مواطنين، وفقا لما يلي:

- توقيف المواطنين (ا.م.) و(ر.س.) و(م.س.) في بلدتي فنيدق ودير عمار - الشمال لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم رمانة يدوية وكمية من الذخائر الحربية وأعتدة العسكرية.

- توقيف المواطنين (ع.ن.) و(ا.ن.) في منطقة الهرمل – البقاع لإقدامهما على إطلاق النار.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومبلغ مالي مزور، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".