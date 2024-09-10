بالصورة: 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج “كتير هلقد” إليكم السبب

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أعلنت الممثلة الكوميدية أمل طالب انفصالها عن برنامج “كتير هلقد”.
وكتبت أمل منشورا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام معللة فيه الأسباب التي دفعتها لاتخاذها هذا القرار بعد 6 سنوات من العمل مع المذيع ومقدم البرامج هشام حداد.
وكتبت أمل قائلة: “بكثير من الحب والطموح أودع عائلتي برنامج “كتير هلقد”، شكرا جاد بو كرم الأخ أثبتت لي ان في هذا الوسط صداقات حقيقية. جاد مكي المنتج المصغي، طوني خياط الصديق، الفرقة الموسيقية وفريق العمل الكامل”.
وختمت قائلة: “بظن اجا الوقت افتح جوانحي وطير بعيد عن البيت وفرجيكم شو عندي يا جماعة لأنه عندي كتير. والله لنكيف”.