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بالصورة: 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج “كتير هلقد” إليكم السبب

10
SEPTEMBER
2024
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أعلنت الممثلة الكوميدية أمل طالب انفصالها عن برنامج “كتير هلقد”.

وكتبت أمل منشورا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام معللة فيه الأسباب التي دفعتها لاتخاذها هذا القرار بعد 6 سنوات من العمل مع المذيع ومقدم البرامج هشام حداد.

وكتبت أمل قائلة: “بكثير من الحب والطموح أودع عائلتي برنامج “كتير هلقد”، شكرا جاد بو كرم الأخ أثبتت لي ان في هذا الوسط صداقات حقيقية. جاد مكي المنتج المصغي، طوني خياط الصديق، الفرقة الموسيقية وفريق العمل الكامل”.

وتابعت أمل: “شكرا فراس حاطوم وlbci على البدايات الجميلة ، شكرا mtv على الصورة والفرصة، والشكر الأكبر لهشام حداد آمنت بي وشاركتني الضحكة والاستديو والمسرح والنجاح. شكرا لكل نصيحة أسديتها ولكل موقف داعم. شكرا لكل من ابتسم ودعم وشجعه فقرتي الأسبوعية لـ 6 سنوات”.

وختمت قائلة: “بظن اجا الوقت افتح جوانحي وطير بعيد عن البيت وفرجيكم شو عندي يا جماعة لأنه عندي كتير. والله لنكيف”.

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