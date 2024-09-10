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رئيس نقابة مربي الابقار الحلوب زار وزير الاقتصاد : نتابع اتصالاتنا لضبط الغش في منتجات الاجبان والالبان

10
SEPTEMBER
2024
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واصل رئيس نقابة مربي الابقار الحلوب المهندس خير الجراح اتصالاته مع الوزارات المعنية لضبط الفلتان العشوائي في تصنيع اصناف الالبان والاجبان وما يترتب من هذا الامر من خطورة غذائية تطال صحة المستهلك اللبناني .

وقال المهندس الجراح الذي زار وزير الاقتصاد امين سلام مع وفد من مربي ومزارعي الأبقار الحلوب:" تابعنا اتصالاتنا مع الوزير أمين سلام لضبط الغش الذي يطال منتجات الألبان والأجبان وادخال عليها الزيوت المهدرجة والمحضرات الغذائية الخطيرة التي تغزو الأسواق دون حسيب أو رقيب".

وطالب الجراح بفحص "المحضرات الغذائية في السوبر ماركت لتوعية الناس وتطبيق موضوع التوسيم على المنتجات التي يذكر فيها كمية الـ trans fat (الدهون المتحولة) والتي حسب منظمة الغذاء العالمية لا يحق أكثر من 2%.انما هذه المعايير لا يلتزم بها احد ".

وقال الجراح: "إن بعض الدول بدأت بمنع ادخال هذه المحضرات الغذائية في بعض المنتجات، كالبسكويت والبيتزا المفرزة وغيرها...) الّا أنّه وللأسف ما تزال تستعمل في بلدنا في بعض الانتاجات الغذائية وخصوصا الألبان والاجبان بالرغم من أضرارها الكبيرة على الصحة".

وأشار الجراح الى انه "في وقت قريب جدا ستصدر قرارات مهمة عن وزير الإقتصاد، مواكبة ودعما وحماية لصحة المواطن ومنع غش المستهلكين".

وفي الختام، شكر الجراح وزير الإقتصاد على "إيجابيته وإهتمامه الكامل لهذا الملف بما فيه منافع على صحة الناس ودعما للإقتصاد والإنتاج المحلي الصافي".

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