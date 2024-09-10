مسؤول اوروبي يحذر: الحرب تتسع من غزة إلى الضفة ولبنان

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أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، الى أنه "لا يرى أن توقيع اتفاق بين إسرائيل وحماس سيكون في المستقبل القريب".



وحذّر بوريل، في حديث صحافي له، من مغبة توسّع الحرب، معتبراً أن "الحرب تتسع من غزة إلى الضفة ولبنان".



وأضاف، "حكومة نتنياهو جعلت حل الدولتين مستحيلاً، والمتشددون في الحكومة الإسرائيلية يهدفون لضم الضفة وغزة، ويمنعون قيام الدولة الفلسطينية".





ولفت بوريل إلى أن "مبادئ التسوية أعربت عنها محكمة العدل الدولية بشكل واضح، مضيفًا أنّه "علينا إحياء السلطة الفلسطينية ودعمها على كل المستويات لا سيما مالياً".