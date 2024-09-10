تعديل أوقات تدابير السير في نفق العدليّة

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اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـــشعبة العلاقات العامّة، أنه "إلحاقًا لبلاغنا الصّادر بتاريخ 02/09/2024 المُتعلّق بتركيب قواعد حديديّة لزوم ألواح الطاقة الشمسيّة على مدخلي نفق العدليّة، وعطفًا على كتاب محافظ بيروت، ستستمرّ الشركة المُتعهّدة بتنفيذ أعمالها اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية يوم 15/09/2024".