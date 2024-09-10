قوى الامن: تعديل أوقات تدابير السير في نفق العدليّة

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"إلحاقًا لبلاغنا الصّادر بتاريخ 02/09/2024 المُتعلّق بتركيب قواعد حديديّة لزوم ألواح الطاقة الشمسيّة على مدخلي نفق العدليّة، وعطفًا على كتاب محافظ بيروت، ستستمرّ الشركة المُتعهّدة بتنفيذ أعمالها اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية يوم 15/09/2024.

سيتمّ إغلاق النّفق، ومنع المرور كليًّا يومي السبت والأحد. على أن يتمّ فتح السّير على المسلكين اعتبارًا من الساعة 06،00 ولغاية السّاعة 12،00 ظهرًا من يوم الإثنين حتّى يوم الجمعة.

كما سيتمّ تحويل السير إلى الطرقات المجاورة، طيلة فترة الإقفال.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المُرور ومنعًا للازدحام".