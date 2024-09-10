وزير الاتصالات: هناك طرح موجود ولا يمكنني أن أفشيه!

A + A -

أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في السرايا الحكومية الى موعد لاحق. وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان انه "بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.



وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مكتبه في السرايا وباشر التحضير للجلسة .

كما حضر كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاتصالات جوني قرم ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.



بوشكيان

وبعد الاعلان عن تأجيل الجلسة، قال الوزير بوشيكيان في تصريح:" دولة رئيس الحكومة ونحن الوزراء نتحمل مسؤولياتنا كما تحملناها منذ اليوم الأول .اما الموضوع الذي يثار فهو يحوز على اهتمامنا، هو مدرج في بنود الموازنة وفي المقترحات المقدمة فيها، ونحن فتحنا باب الحوار. ونأسف لما يحصل اليوم من اعتصامات. لقد تم التواصل بعد إلغاء جلسة مجلس الوزراء مع اللواء المتقاعد نقولا مزهر، كما تواصلت معه شخصيا وهو حاول الدخول إلى السرايا ، ولكن المعتصمين وللأسف لم يسمحوا له بذلك".



أضاف:" نحن نتعاطى مع مؤسسة هي "رابطة متقاعدي الجيش اللبناني".انهم يطالبوننا بالحوار معهم، ونحن نعرف وجعهم وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع ايجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟ عندما يرفضون مجيء اللواء مزهر للتفاوض معنا ولدينا طروحات لحل قضيتهم، فمع من نتكلم، اذا لم يكن هناك من يود التكلم معنا، وما هي الغاية من ذلك؟".



أضاف:"نتمنى أن تتوضح الأمور للرأي العام، وكما ذكرت، فنحن كحكومة نتحمل مسؤوليتنا، ولذلك حضرنا اليوم الى السرايا لإيجاد الحلول كما فعلنا دوما.



سئل: تحدثت عن طروحات معينة؟ أجاب: هناك طروحات، ونحن نتباحث ضمن امكانياتنا لإيجاد نقاط التقاء معهم".



وردا على سؤال، قال بوشكيان:"نريد الحديث معهم لكي نبلغهم بما يمكننا إعطاءه وعلى مراحل، وبشكل تدريجي، والجميع يعلم بوضع الدولة، والصرف هو من ضمن الأموال الموجودة، فلم يعد ممكنا الاستدانة كما كان يحصل في السابق، ولم يعد بالإمكان ادخال الدولة والحكومة بموجبات لا يمكن الالتزام بها. ونحن نحاول ايجاد نقطة انطلاق مرحلية، ومال الدولة في النهاية هو للشعب وليس لنا".



وردا على سؤال آخر، قال: لا نزال هنا ننتظر من أجل التفاوض، فهم، وبحسب ما سمعنا في الإعلام، طلبوا التفاوض، ونحن في انتظار التفاوض، وفوجئنا بأنهم منعوا اللواء مزهر واعضاء اللجنة من الدخول، اذا مع من نتفاوض؟ فليحددوا مع من يريدوننا ان نتفاوض".



وردا على سؤال، قال:" نحن خمسة وزراء موجودون في السرايا الآن، ماذا يفيد الاقفال والتعطيل. لقد الغينا الجلسة، فهل هذا ينفع البلد؟ بالعكس فان ما حصل سيضر بالبلد، ويعطي إشارات سلبية اكثر. نحن نحاول كل يوم التعاطي بايجابية وتدوير الامور من أجل المصلحة العامة".



وردا على سؤال عما اذا كانت رئاسة الحكومة قد دخلت في حالة شلل، قال:"اكيد لا، ونحن لم نتوقف يوما عن العمل، على الرغم من كل الظروف التي مررنا بها، والشلل أمر مرفوض كليا".



وأعلن ردا على سؤال "أن كل البنود قابلة للنقاش في مجلس الوزراء ولذلك كنا نود الاستماع اليهم.

وردا على سؤال عن كيفية دخول الوزراء الى السرايا، قال بوشكيان:"دخلنا بشكل عادي وفي سياراتنا، فالدولة والحكومة اللبنانية قائمة، نحن نراعي ونتفهم كل القضايا، ونحن من الشعب، ولكن في النهاية ليس بامكان احد تعطيل رئاسة الحكومة ولا الحكومة، لأن شؤون البلد ومصيره اهم واعلى من كل الأمور".



وزير الاتصالات

وقال وزير الاتصالات جوني قرم :" كان الطرح الاساسي هو اجراء حوار ، وكنا في انتظار وصول اللواء مزهر، ولكن يبدو انه لم يسمح له بالوصول رغم اننا كنا ننتظره نحن الوزراء مع دولة الرئيس كي نتشاور في الموضوع المطلوب بحثه بالنسبة لمطالب العسكريين".

سئل: ما هي الطروحات التي يمكن تقديمها للعسكريين ؟اجاب:" الموضوع لا يتعلق فقط بالعسكريين، فكل الأدارة في الدولة تنتظر ما يمكن أن يصدر عن الموازنة، فتوجيهات الرئيس ميقاتي هي محاولته إصدار موازنة خالية من الديون، لانه لا يمكننا طباعة عملة بطبيعة الحال، وكذلك لا يمكننا ان نستدين، فاليوم ضمن الموازنة لدينا مجال لامكانية ان نتحرك ، وكان هناك طرح موجود ولا يمكنني ان افشيه قبل ان تتم موافقة الوزراء عليه وقبل أخذ موافقة العسكريين" .

سئل: هل هناك حل للموضوع ؟اجاب:"من المؤكد ان هناك حلا وهناك طرح بحثناه صباحا مع دولة الرئيس ، ونحن في انتظار ما يمكن ان يحصل".