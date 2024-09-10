غادة شريم: توقيف رياض سلامة مهم كثيرا ولكن الاهم الجرم المنسوب إليه!

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم على حسابها عبر منصة X التالي:

رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة اسكندر المكلفة بالدفاع عن اموال الدولة بحكم القانون، كانت تقدمت يوم الخميس الفائت بطلب ضم الإدعاء بحق سلامة بجرائم اختلاس الاموال العامة، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، ولكن قاضي التحقيق لم يجب على طلبها ولم يسمح لها بحضور الجلسة بالامس! فإذا كان لدى القاضي ملاحظات حول الموضوع لماذا لم يعلمها بها قبل الجلسة لإستدراك ما هو مطلوب؟

ان عدم السماح لها بحضور الجلسة وعدم قبول طلب الإدعاء يثير الريبة ويطرح الكثير من الاسئلة حول امكانية حد الموضوع بملف الاستشارات وتناسي باقي الملفات المالية الضخمة وهي الاهم بالنسبة للشعب اللبناني المنهوب ! توقيف رياض سلامة مهم كثيرا ولكن الاهم الجرم المنسوب إليه!