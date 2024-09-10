الحرارة إلى ارتفاع.. وتحذير!

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طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس مع انخفاض بنسبة الرطوبة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

- غائم جزئياً الى غائم أحياناً

- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد معها الشعور بالحر

- ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة

- احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء:

- قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات

- ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى بدون تعديل يذكر على الساحل

- انخفاض نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء

- رياح ناشطة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية

الخميس:

- صاف اجمالا

- ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية في معظم المناطق مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة

- رياح ناشطة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.