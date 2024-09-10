تهديدات إسرائيلية بعمل عسكري كبير.. الوضع في جنوب لبنان خطير!

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تلاشت جهود التوصّل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، مع توقّف المفاوضات في الدوحة فضلاً عن المستجدّات الأخيرة التي فرضت نفسها على المشهد الميداني، وآخرها العملية النوعية التي نفذها مواطن أردني عند معبر اللنبي وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، ما يُشير إلى أن الأمور متجهة نحو التصعيد.

وفيما تستمرّ الحرب المدمّرة على قطاع غزة، اشتدّ الحصار على الفلسطينيين، بحيث عرقلت عملية "اللنبي" وصول المساعدات، إذ لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالبضائع عالقة على جسر الملك حسين، بعد قرار إسرائيلي بإغلاق المعابر الحدودية مع الأردن نتيجة التوتر بين الطرفين.

أمّا على صعيد المشهد الميداني، فلا تزال الإعتداءت الإسرائيلية آخذة بوتيرتها التصاعدية على القرى الجنوبية، إذ حسب مصادر متابعة، فإنَّ الوضع في جنوب لبنان خطير في ظل التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري كبير.