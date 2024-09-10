خسائر تصل إلى ملايين الدولارات.. «نصب جماعي» في هذه المنطقة اللبنانية!

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تنشط في بلدة برجا في إقليم الخروب، المقاهي المخصّصة للمراهنات الرياضيّة وبعض تطبيقات ألعاب القمار (كالروليت والبلاك جاك والبوكر...)، إلا أنّ جديدها تعرّض العديد من أبنائها لعمليّة احتيال جماعيّة تصل خسائرها إلى ملايين الدولارات، بطلها شخص من آل الشمعة! ويروي أحمد دمج لـ«الأخبار» أن الشمعة زاره في منزله وأقنعه بتنزيل برنامجٍ يستخدم أرقاماً لبنانيّة وهميّة يُمكن أن يُزوّده بـ 80 دولاراً يومياً مُقابل كلّ 466 دولاراً تغذّي حسابه. دمج، الذي كان قد سمع من بعض أبناء بلدته عن 3 تطبيقات مماثلة تم فتحها في اليوم نفسه، معتقدين أن شركات وجمعيّات أجنبيّة تروّج لها بهدف مساعدة اللبنانيين في أزمتهم، تشجَّع للفكرة، وخصوصاً أنّ بعض «البرجاويين» كانوا قد اشتركوا في برنامج «دمبليون» الذي يعمل فيه عدد من أبنائهم منذ 3 أشهر، والذي يُعطي كلّ من يضع في حسابه 240 دولاراً، 8 دولارات يومياً.

ويؤكد دمج أن الشمعة أطلعه على حسابات وضع فيها بعض الأشخاص أكثر من 100 ألف دولار، ما شجّعه على فتح حساب بـ 3300 دولار وفتح حسابات لأولاده بنحو 2000 دولار، ليحصل في المقابل على نحو 800 دولار. ودمج هو واحد من كثيرين اشتركوا في التطبيق، ويتردد أن البعض باعوا مواشي وشققاً سكنية وأراضي!

ارتاح أهالي برجا بداية للتطبيق الذي كان يُرسل إليهم المبلغ «الأرباح» يومياً، إضافة إلى الإعلان عن حصولهم على جوائز وهميّة تفوق الألف دولار، على أن يجري تسلّمها في موعد مُحدّد، وهو ما لم يحصل، إذ فوجئوا بعد أيّامٍ بمسح آلي للبرامج عن هواتفهم، قبل أن يتبيّن أن الشمعة «شمّع الخيط» وفي حوزته آلاف الدّولارات.