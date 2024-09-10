أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024

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البناء

فضيحة الوثيقة المزوّرة التي عرضها بنيامين نتنياهو وقال إنّها تعليمات استراتيجية لقيادة حماس لطريقة خوض الحرب وفيها مزاعم عن حرب نفسيّة محورها الأسرى والضغط على نتنياهو تسبّبت بإعلان تبرؤ الجهات الاستخباريّة من نسبة الوثيقة إليها، ووفقاً لجهات حقوقيّة في الكيان سوف يكون على نتنياهو مواجهة جرم التزوير إذا ثبت أن لا وجود لأي مؤسسة حكوميّة مستعدة لتبني الوثيقة.

أعرب دبلوماسيون غربيون عن مفاجأتهم بحجم المشاركين في العرض العسكريّ للمقاومة في مخيم جنين بعد عشرة أيام على الحملة العسكرية، وقال بعضهم، كما نقلت وسائل إعلام الكيان، إن هذا العرض هو أكبر إعلان عن فشل الحملة العسكرية، بينما قال آخرون إن حروب جنين المتكرّرة تزيد قوة المقاومة والالتفاف الشعبي حولها، كما تبيّن التسجيلات المصوّرة وتؤكد أن الخيار العسكريّ للاحتلال له نتائج عكسيّة.

اللواء

تتحدث معلومات دبلوماسية أن شخصيات عاملة في الخارج، بينهم وزير سابق ترشحه دولة كبرى للرئاسة في لبنان..

تخشى مصادر مطلعة على سير التحقيقات بملف سلامة من حصول اشتباك قضائي على خلفية رغبة بعض القضاة المشاركة في الجلسات..

يتجه حزب بارز إلى عدم تعريض أيٍّ من علاقاته أو تحالفاته إلى أي اهتزاز، نظرًا للحاجة الملحَّة «لوحدة داخلية» بالحد الأدنى!

الجمهورية

- يتحضّر القضاء في دولتين غربيّتَين كبريَين إلى متابعة ملفات الدعوى والتحقيقات الجارية بحق ثالثة مصارف لبنانية، ويتوقع المتابعون للملف أن تصدر أحكام بحق مصرفَين.

- تزامنًا مع الحركة القضائية في ملف موقوف بارز، تحرّكت التحقيقات في فرنسا ودولة جارة لها، بفعل تعاون بعض المصرفيّين مع التحقيقات المتعلقة بالموقوف.

- تعدّدت الروايات حول كيفية استثمار هبة عربية من نوعية ممتازة في مجال حيوي إلى أن استقر ّ الوضع على بيعها لقاء أرباح تقدّر ب %25