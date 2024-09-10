عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024

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الأخبار

- أميركا تحابي "إسرائيل": عودة الضغوط على المقاومة

- فرنسا تفشل مجددًا.. لا أحد يريد انتخاب رئيس

- أسئلة حول آليات استجواب سلامة

- «تحضيرات» "إسرائيلية" – أميركية لتصعيد محتمل مع لبنان

-هكذا بدّدت الحكومة ووزارة المال وسلامة 1,1 مليار دولار

البناء

- واشنطن تعود لتبرير فشلها بتحميل حماس المسؤولية… و"تل أبيب": لا فرص اتفاق

- الاستهداف "الإسرائيلي" لسورية واشتعال الشمال تذكير بما قاله بوتين عن التصعيد

- الأردن يحتفل بـ شهيد الكرامة… وإطلاق نار ودهس على الحدود المصرية ليلًا

- بوريل يلتقي السيسي ويزور معبر رفح: للضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار

- لافروف: الغريب لا يريد التفاوض بصدق لتسوية الصراع في أوكرانيا

اللواء

- تصعيد مع سنة أولى حرب.. وحزب الله: لا عودة للمستوطنين قبل وقف حرب غزة

- «قطوع الموازنة» على محك الإجراءات اليوم.. ومنازلة قضائية تنتهي بتوقيف سلامة

-التهديدات "الإسرائيلية" والخاصرة الرخوة..؟

- واشنطن تحاذر الفشل وتحجم عن تقديم مقترح جديد

- الاحتلال يفاقم المأساة الانسانية بمنع الأدوية عن غزة

الجمهورية

- الخماسية: لا فيتو على أحد

- مذكرة توقيف وجاهية

الديار

- مُحامو سلامة طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكليّة… والقاضي حلاوي أوقفهم… والجلسة الثانية الخميس المقبل

- محادثات لودريان مع العلولا ستطرح حلًا يبدأ بجلسة انتخاب دون نصاب تليها جلسة حوار ثم جلسات الانتخاب

- الأنظار تتجه الى الحدود الجنوبيّة مع شمال فلسطين المحتلة بعد تهديدات العدو "الإسرائيلي" بالتحرك العسكري شمالًا

- طهران: لا أنشطة نووية سرية لنا.. اللواء سلامي: العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني