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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024

10
SEPTEMBER
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الأخبار

- أميركا تحابي "إسرائيل": عودة الضغوط على المقاومة
- فرنسا تفشل مجددًا.. لا أحد يريد انتخاب رئيس
- أسئلة حول آليات استجواب سلامة
- «تحضيرات» "إسرائيلية" – أميركية لتصعيد محتمل مع لبنان
-هكذا بدّدت الحكومة ووزارة المال وسلامة 1,1 مليار دولار

البناء
- واشنطن تعود لتبرير فشلها بتحميل حماس المسؤولية… و"تل أبيب": لا فرص اتفاق
- الاستهداف "الإسرائيلي" لسورية واشتعال الشمال تذكير بما قاله بوتين عن التصعيد
- الأردن يحتفل بـ شهيد الكرامة… وإطلاق نار ودهس على الحدود المصرية ليلًا
- بوريل يلتقي السيسي ويزور معبر رفح: للضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار
- لافروف: الغريب لا يريد التفاوض بصدق لتسوية الصراع في أوكرانيا

اللواء
- تصعيد مع سنة أولى حرب.. وحزب الله: لا عودة للمستوطنين قبل وقف حرب غزة
- «قطوع الموازنة» على محك الإجراءات اليوم.. ومنازلة قضائية تنتهي بتوقيف سلامة
-التهديدات "الإسرائيلية" والخاصرة الرخوة..؟
- واشنطن تحاذر الفشل وتحجم عن تقديم مقترح جديد
- الاحتلال يفاقم المأساة الانسانية بمنع الأدوية عن غزة

الجمهورية
- الخماسية: لا فيتو على أحد
- مذكرة توقيف وجاهية

الديار
- مُحامو سلامة طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكليّة… والقاضي حلاوي أوقفهم… والجلسة الثانية الخميس المقبل
- محادثات لودريان مع العلولا ستطرح حلًا يبدأ بجلسة انتخاب دون نصاب تليها جلسة حوار ثم جلسات الانتخاب
- الأنظار تتجه الى الحدود الجنوبيّة مع شمال فلسطين المحتلة بعد تهديدات العدو "الإسرائيلي" بالتحرك العسكري شمالًا
- طهران: لا أنشطة نووية سرية لنا.. اللواء سلامي: العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني

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