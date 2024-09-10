عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024

الأخبار
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- أسئلة حول آليات استجواب سلامة
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-هكذا بدّدت الحكومة ووزارة المال وسلامة 1,1 مليار دولار
البناء
- واشنطن تعود لتبرير فشلها بتحميل حماس المسؤولية… و"تل أبيب": لا فرص اتفاق
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اللواء
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- «قطوع الموازنة» على محك الإجراءات اليوم.. ومنازلة قضائية تنتهي بتوقيف سلامة
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الجمهورية
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الديار
- مُحامو سلامة طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكليّة… والقاضي حلاوي أوقفهم… والجلسة الثانية الخميس المقبل
- محادثات لودريان مع العلولا ستطرح حلًا يبدأ بجلسة انتخاب دون نصاب تليها جلسة حوار ثم جلسات الانتخاب
- الأنظار تتجه الى الحدود الجنوبيّة مع شمال فلسطين المحتلة بعد تهديدات العدو "الإسرائيلي" بالتحرك العسكري شمالًا
- طهران: لا أنشطة نووية سرية لنا.. اللواء سلامي: العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني