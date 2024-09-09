تجمع الولاء للوطن: للمشاركة بالتحركات التي دعى إليها تجمع العسكريين المتقاعدين

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دعا تجمع الولاء للوطن للمشاركة بالاعتصامات التي دعا إليها "تجمع العسكريين المتقاعدين" في محيط السرايا الحكومي، نهار الثلاثاء في 10 ايلول 2024 اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، دفاعا عن حق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين بالرواتب والأجور التي تؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

وطالب تجمع الولاء للوطن السلطة الاقلاع عن سياسة افقار المواطنين وتحميلهم المزيد من الضرائب التي لا طائل لهم على تحملها، ويطالب الحكومة فرض الضرائب على الأملاك البحرية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتهريب ومكافحة الهدر والفساد من خلال تفعيل النيابات العامة التمييزية والمالية لاسترداد المال العام المنهوب والذي تم تبذيره على سياسات الدعم المشبوهة والسمسرات وصرف النفوذ، وهذه الإجراءات هي وحدها كفيلة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتلبية مطالب أصحاب الحق.

كما دعا تجمع الولاء للوطن كل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع الممنهج التي تنتهجها الحكومة الى التحرك بالتزامن مع التحركات التي دعا إليها "تجمع العسكريين المتقاعدين".