"رشقة صاروخية"... عملية ثانية من قوات الفجر اليوم!

A + A -



بيان رقم 2 صادر عن قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية):

ردّاً على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ أهلنا وقرانا في لبنان وفلسطين، ودعماً لصمود أهالي غزة الصابرين، ونصرة لأهالي الضفة الغربية المنتفضين، وتأكيداً على خيار الجهاد دفاعاً عن أرضنا وأهلنا، قامت قوات الفجر (الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية) بتوجيه رشقة صاروخية ثانية ظهر اليوم الاثنين 9/9/2024 مستهدفة موقع "بيت هلل" الصهيوني في مغتصبة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة. والله أكبر ولله الحمد.