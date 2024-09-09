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السفارة الأميركية أعلنت عن منح كينيدي- لوغار للتبادل بين الشباب والدراسة

9
SEPTEMBER
2024
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أعلنت السفارة الأميركية في بيان ،عن منح كينيدي- لوغار للتبادل بين الشباب والدراسة . وقالت في بيان :

"يسر السفارة الأميركية في بيروت ان تعلن عن برنامج العام 2024-2025 لمنحة كينيدي - لوغار للتبادل بين الشباب والدراسة (Youth Exchange and Study Program (YES. تعطي هذه المنحة، طلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 17 عاما، الفرصة لقضاء عاما دراسيا كاملا في الولايات المتحدة. إن الطلاب الذين يتم اختيارهم سوف يعيشون مع أسر أميركية تستضيفهم حيث هي المدارس الثانوية الأميركية التي يذهبون اليها، وينخرطون في أنشطة للتعرف على المجتمع الأميركي وقيمه واكتساب مهارات قيادية والمساعدة في تثقيف الأميركيين حول الثقافة اللبنانية. تغطي هذه المنحة كلفة السفر ذهابا وإيابا والقسط المدرسي، والتأمين الصحي، والسكن، ومصروفا شهريا لتغطية النفقات المختلفة.

منذ بداية البرنامج في العام 2003 وحتى يومنا هذا، أمضى أكثر من 600 طالبا وطالبة من طلاب لبنان سنة أكاديمية في منازل العائلات الأميركية، ودرسوا في مدارس ثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

على الطالب الذي يرغب بالتقدم بطلب للاشتراك في هذا البرنامج التمتع بالمؤهلات التالية:

• أن يكون في صف ال Brevet أو الأول ثانوي بحسب منهج البكالوريا اللبنانية أو في الصف التاسع أو العاشر بحسب منهج High School

• أن يكون تاريخ ولادته بين 15 آب 2008 و15 آب 2010

• أن يكون لبنانياً او فلسطينيا مقيماً في لبنان

• ان لا يكون مواطنا أميركيا أو من حاملي الإقامة الدائمة (green card)

• أن يتمتع بالنضج والشخصية الجيدة والجدارة العلمية والمرونة والقدرة على التأقلم

• أن يكون معدله العام "B" او 20/12 على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (على أن لا يكون لديه علامات راسبة)

• أن يكون مستوى لغته الإنكليزية بمعدل "B" او 20/12 على الأقل في مواد اللغة الإنكليزية خلال السنوات الثلاث الاخيرة

• أن يلتزم بدوام كامل، ويحافظ على معدل "C" على الأقل في منهج ال High School الأميركي

• أن يبدي الرغبة في المشاركة في الحياة اليومية للعائلة المضيفة

• أن لا يكون قد درس سابقا في احدى مدارس الولايات المتحدة الاميركية، سواء لفصل واحد أو لسنة دراسية كاملة

يمكن لهذا البرنامج دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع مشاركتهم طالما يستوفون شروط الجدارة المذكورة أعلاه.

للتقدم بطلب لهذا البرنامج، على المرشحين المهتمين تعبئة الطلب الكترونيا على العنوان التالي:

https://lb.usembassy.gov/kennedy-lugar-youth-exchange-and-study-yes-program-in-lebanon-2/

كما يمكن للمرشحين التقدم بطلب على العنوان الالكتروني للأميديست:

https://www.amideast.org/lebanon/find-a-scholarship/high-school-and-younger/yes-program-for-lebanon

الموعد الاخير للتقدم بالطلبات 15 تشرين الثاني، 2024

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