نصار استقبل ملكة جمال لبنان: هذا هو هدفنا!

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استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في مكتبه في الوزارة، ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسى برفقة والديها، في زيارتها الرسمية الأولى ضمن جولاتها على المسؤولين اللبنانيين.



ورحب نصار بالملكة ووالديها باسم كل موظفي وزارة السياحة، مشددا على أهمية "الاضاءة في الاعلام على رعاية الوزارة لاحتفالات انتخابات ملكات جمال لبنان من دون أن تتدخل في تفاصيلها الا من الاشراف والتأكد من استيفاء كل الشروط بحسب الأصول".



وأشار نصار الى أن ملكة جمال لبنان للعام 2023 ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون "وضعت لبنان على الخارطة العالمية بجهودها الشخصية وبدعم وزارة السياحة"، مؤكدا أن هدفهم اليوم "اعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية الجمالية".



وتوجه الى الملكة، قائلا: "هدفنا الأساسي أن تحوزي على لقب ملكة جمال العالم للعام 2024-2025، ونتمنى لك كل التوفيق ولك كل الدعم من وزارة السياحة".



وكشف نصار أن برامج كثيرة بصدد التحضير بالتعاون مع قناة الـLBCI التي ستدعم هذه الاحتفالية. وتوجه الى الملكة: "لك شخصيتك الخاصة ولنا دورنا الذي يكمل دورك لجهة تحضيرك للوصول الى هذه المسابقة العالمية، مبديا ثقته بها وبجمال المرأة اللبنانية وبثقافتها، وأن كوسى تعكس ثقافة المرأة اللبنانية والعربية لما تتحلى به من صفات تؤهلها لتبوء هذا المنصب".



وردا على سؤال حول دور وزارة السياحة في اعادة السياح الى لبنان خصوصا في فترة الأعياد، قال نصار: "حملة مشوار رايحين مشوار التي أطلقناها مع الملكة السابقة ياسمينا زيتون لم تأخذ حقها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة في لبنان. لذلك نحن نسعى لاستكمال هذه الحملة ونتوجه لكل المقيمين في لبنان بأننا سنطلق شعار "مشوار مكملين مشوار" في السياحة الداخلية، والى الانتشار سنطلق "مشوار راجعين مشوار".



وأكد أن تلك الحملات تثبت صمود الشعب اللبناني بالرغم من كل الأزمات التي تواجهه، وهذا نوع من أنواع المقاومة من خلال اعادة الأمل للبنانيين والتركيز على جودة وثقافة الحياة التي هي مهمتنا ورسالتنا كمسؤولين في الدولة".



ولفت نصار الى أن "الملكة كوسى أصبحت جزءا من الحملة السياحية اللبنانية التي تقوم بها وزارة السياحة، بالاضافة الى نشاطات أخرى محليا وعربيا، لاسيما في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تنتظرنا".



وقال: "كما اختيرت ياسمينا زيتون كسفيرة لموسم الرياض في المملكة، هناك مجالات أخرى متوافرة للملكة كوسى لتكون في مكان مماثل"، داعيا الاعلام الى مواكبة نشاطات كوسى خصوصا لجهة مشاركتها في المسابقات العالمية.



كوسى



من جهتها، قالت كوسى: "ملكة جمال لبنان تلعب دورا أساسيا في تنشيط السياحة في البلد لأن كل ملكة يتم اختيارها تمثل بلدها وتقع على عاتقها مسؤولية إبراز الصورة الجميلة عن لبنان في الداخل وفي الخارج".



وقطعت كوسى عهدا بأنها "ستبذل قصارى جهدها لتمثيل لبنان بأبهى صورة في المسابقات العالمية، واضاءتها على السياحة في هذا البلد ومناطقه الجميلة، والأهم طيبة قلب شعبه".