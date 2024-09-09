محامي سلامة يشتكي: "ظروف الجلسة لم تكن طبيعيّة"... ويهاجم القاضية غادة عون!

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أوضح وكيل حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، أنّ "استجواب سلامة هو إجراء عادي، والقاضي ملزَم بإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة لكي يستكمل الاستجواب لاحقًا"، مشدّدًا على أنّ "ظروف الجلسة لم تكن طبيعيّة، بسبب تضليل الرّأي العام من قبل الإعلام، وتصوير سلامة كأنّه فار من العدالة، في الوقت الّذي أتى فيه بإرادته إلى الجلسة".