المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: القضاء اللبناني أمام تحد جديد

A + A -

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر منصة "أكس" أن القضاء اللبناني أمام تحد جديد في قضية توقيف حاكم مصرف لبنان المطلوب دوليا رياض سلامة، ولفت المرصد الى أننا نترقب القرار الذي سيتخذ قاضي التحقيق في هذا الشأن وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

واعتبر المرصد أن هناك حتما تحول في هذه القضية ونأمل أن يكون جديا ويصل الى الخواتيم المرجوة التي تؤدي عن الكشف عما حصل في الحقبة السابقة ومعاقبة المرتكبين ولكن ننتظر الايام والخطوات اللاحقة لنحدد مدى التحول الذي حصل في هذا الملف لبنانيا.

بنفس الوقت شدد المرصد على أن التحقيقات الأوروبية لا تزال تسير على قدم وساق في ملف الاختلاس وتبييض الاموال المتهم به سلامة وهي لا ترتبط بشكل وثيق بما يحدث اليوم في لبنان في هذا الشأن ولكن إذا اجاد القضاء والدولة اللبناني التعاطي مع هذا الملف فعندما يمكن للبنان أن يستعيد تلك الأموال والتي تبلغ مليارات.