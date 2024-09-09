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أسرار الصحف ليوم الاثنين 9 أيلول 2024

9
SEPTEMBER
2024
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البناء


يعتقد خبراء عسكريّون أنّ عملية الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بما تمثل كتعبير عن الغضب الشعبي الأردني الذي يفوق قدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على ضمان أمن الكيان عبر الحدود، تطرح على القيادة العسكرية والأمنية في الكيان تحدّيات بحجم نشر فرقتين عسكريتين لضمان حد أدنى من الحضور على امتداد 360 كلم. وهذا له انعكاسات على خيارات الحرب في لبنان وغزّة والضفة الغربية، وتفرض تقييد حركة العبور للشاحنات خصوصًا خشية احتوائها على مخابئ أسلحة ومتفجّرات وذخائر. وهذا يعني خسارة الخط البري الذي يستخدمه الكيان لتعويض إغلاق البحر الأحمر أمام تجارته.


يعتقد خبراء في شؤون الكيان وتكوينه العرقيّ والعقائديّ والسياسيّ أنّ مصير حكومة بنيامين نتنياهو بدأ بالتداعي، وأن ثلاث كتل مرشحة للخروج من دعم الائتلاف الحاكم في الكنيست تحت ضغط تصاعد الأزمات التي تضغط على وحدة الحكومة والكتل الداعمة لها، وهي أزمة تجنيد الحريديم التي تثير حزبين هما "شاس" و"يهودية توراة" اللذين يملكان 18 عضوًا في الكنيست، وقد بدأت مواقفهما تتجه لدعم صفقة تبادل أسرى توقف الحرب، وأزمة الشروط التفاوضية التي تثير وزير الحرب يوآف غالانت ونوابًا يؤيّدونه في تكتل الليكود، حيث كشف الانقسام حول تعديلات النظام القضائي عن تأييد اثنين من نواب الليكود لمواقفه.

اللواء

لوحظ أن توقيت مذكرة توقيف رياض سلامة "تزامن" مع وجود قطب حكومي في إجازة قصيرة لبضعة أيام خارج لبنان!


فوجىء حلفاء وخصوم رئيس حزب مسيحي بمضمون الخطاب الرئيسي الذي من المفترض أن"يُعدَّه بعناية" ويلقيه بمناسبة سنوية، لأنه لم يُحاكي مستوى التحديات التي يواجهها البلد بسبب إستمرار الفراغ الرئاسي!


أُصيبت الجهود الخارجية لتبريد الجبهة على الحدود اللبنانية بعد رد حزب الله، بنكسة أدت إلى توسيع رقعة القصف من الحزب وتكثيف الغارات العنيفة من الجانب "الإسرائيلي"!

الجمهورية
- أُعِدّت ثلاثة مخارج لقضية حسّاسة ودقيقة تداركًا للأسوأ إن عبرت هذه السنة من دون انتخاب رئيس جمهورية.
- يُسجّل انقطاع الاتصالات السياسية كليًا بين حزبين كبيرين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وتؤكّد شخصية قيادية أنّ أي اتصالات لن تحصل بين الجانبين لإعادة وصل ما انقطع أو للطلاق بينهما إلا قبيل محطتي انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات النيابية في حال تعذّر على المجلس الحالي انتخاب رئيس جمهورية جديد.
- تتجّه مجموعة نيابية إلى التواصل مع نواب مستقيلين لاجتذابهم إلى الإنضواء في كتلة نيابية مستقلة يطمحون إلى أن تكون مؤثرة في اتجاه التعجيل بإنجاز استحقاق حساس قبل السنة الجديدة.

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