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دحضا لكل المغالطات.. القاضية غادة عون توضح ملف ال ١١١ مليون

8
SEPTEMBER
2024
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كتبت القاضية غادة عون :
دحضا لكل المغالطات التي يتم التداول بها .والاكاذيب والفبركات في الاعلام  خاصة ما ورد في برنامج الحدث على ال ntv يهمني ان اوضح ما يلي ،: ملف  ال ١١١ مليون $ فتح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان  منذ أربعة أشهر. تقرير الفاريس كان بحوزة القاضي  الحجار مترجما الى العربية منذ حوالي السنة  لماذا لم يكلف نفسه بفتح موضوع ال١١١ مليون $.لماذا استفاق عندما بلغت التحقيقات عندي مرحلة متقدمة وصلت إلى كشف المستفيدين من التحويلات المشار اليها .ان  الزعم  باني لم احرك هذا الملف  كاذب .انا عملت طوال الصيف بجلسات تحقيق متواصلة لكشف خيوطه في حين كان بامكاني منذ اللحظة الاولى الادعاء على المصارف المتورطة والقاضي الحجار  كان عالما"  ولم يحرك ساكنا الا الان عندما تقدمت التحقيقات عندي ليعمد الى فتح ملف بذات الوقائع ويحوله الى بيروت .هذا فير قانوني وواضحة مقاصده .....اما بالنسبة  لحضرة الحاكم منصوري فهذه ايضا أساليب متبعة لا تنطلي على احد خاصة على قاض يحاول القيام بواجبه بكل صدق ونزاهة .انا راسلته عدة مرات  عن ملف اوبتيموم منذ بداية هذا العام  وطلب مني تقرير كرول وارسلته له وطلبت منه الداتا لمعرفة مصير العمولات التي دخلت الى الحساب الاستشاري فكان يماطل ويتذرع تارة بالسفر وطورا بانه سيراجع هيئة التحقيق الخاصة واخيرا تذرع بتعميم مدعي عام التمييز .ثم افاجأ بانه سلم الداتا الى القاضي الحجار هذه أساليب  لا يمكن ان تنطلي على احد .يجب ان يعرف الشعب اللبناني بوضوح ان النية غيرة متوافرة بتاتا لدى النظام الحاكم حاليا بما فيه القضاة المحسوبين عليه بكشف مصير ال٨ مليار $وفهمكن كفاية......

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