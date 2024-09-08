الأنظار إلى جلسة استجواب سلامة غداً... تحرك شعبي ونداء للقاضي حلاوي!

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تتوجه الأنظار إلى جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة غداً الإثنين، وسط مخاوف مشروعة من إخلاء سبيله وتحويل قضيته إلى مسرحية

وسيواكب ناشطون الجلسة بتحرك شعبي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف أمام قصر العدل، وسط دعوات كثيفة للمشاركة خاصة من جمعيات عرفت بمناهضتها المنظومة المصرفية ك"أموالنا لنا" و"كاليبر".

وقد كتب الناشط والمحامي حسن بزي على "فايسبوك"موجهاً نداء للقاضي حلاوي: رسالتي الأخيرة الى القاضي المحترم بلال حلاوي:

إن موقفك هذه الليلة شبيه بموقف الحر الرياحي ليلة العاشر من محرم عندما سأله عسكر عمر بن سعد بما يفكر ، فأجاب إني أخير نفسي بين الجنة والنار .

وأنا كلي ثقة أن ضميرك حي ولن ترضخ لأي ضغط من سلطة الفساد.

نلتقي غداً في قصر عدل بيروت.