نجم هوليوود كيفن كوستنر يكرّم حرفوش بجائزة "السلام العالمي" في مهرجان فينيسيا السينمائي!

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كرّم نجم هوليوود كيفن كوستنر عمر حرفوش بجائزة "السلام العالمي" في مهرجان فينيسيا السينمائي بإحتفال ضخم ضمّ شخصيات عالمية منها الممثلة الاميركية سوزان ساروندون.

والجائزة التقديرية للسلام التي تسلمها المؤلف الموسيقي العالمي عمر حرفوش تعطي فكرة عن عظمة "الكونسيرت" الكبير الذي يحضر له حرفوش في 18 أيلول القادم في واحد من أعظم مسارح باريس الموسيقية والذي سوف يحضره أكثر من ألف شخص منهم اكثر من ثلاثمائة شخصية بين سياسيين وسفراء وروحيين ومشاهير السينما والتلفزيون والغناء، ونذكر منه جولييت بينوش أو ليتيسيا كاستا، باتريسيا كاس، الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند وغيرهم.

وبعد باريس سوف يعزف عمر حرفوش مؤلفته الشهيرة "كونشرتو السلام" على البيانو برفقة اوركسترا بيزييه ميديتيرانيه المؤلفة من 66 عازف وثلاثين مغني أوبرا، بقيادة ماتيو بونان وتوزيع صديق طفولة حرفوش المايسترو هتاف خوري، وسوف يعزف حرفوش بعد باريس في الأمم المتحدة بجنيف بيوم السلام العالمي، ومن ثم في الفاتيكان والبرلمان الإيطالي وأوروبا وثم شانغهاي في الصين، ودول عديدة.