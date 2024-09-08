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"حال إفلاس مدويّ للمحرضين على الشائعات".. اللجنة المركزية للرياضة في "التيار": حضر باسيل وبقي لساعات حتى انتهاء المباريات!

8
SEPTEMBER
2024
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صدر عن اللجنة المركزية للرياضة في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

سارعت مواقع إلكترونية إلى نشر خبر كاذب عار من الصحة جملة وتفصيلًا، عن "مغادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نهائيات بطولة التيار الوطني الحر للميني فوتبول" التي اختتمت بعد ثلاثة اشهر من المباريات في مختلف اقضية لبنان.

وقد حضر رئيس التيار المباريات وبقي لساعات حتى انتهاء المباراة النهائية ووزع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة وأخذ الصور التذكارية مع الفرق المشاركة، الفائزة والخاسرة على حد سواء.
إن هذه الإشاعات والتلفيقات ما هي إلا تعبير عن الإستهداف الممنهج للتيار ورئيسه وأي نشاط يبادر إليه، وعن حال الإفلاس المدويّ للمحرضين على كتابتها ونشرها.

وكانت اختتمت الاحد على ملاعب "سبورتس زون" في ضبيه، بطولة التيار في "الميني فوتبول" التي نظمتها هيئة النشاطات الرياضية في التيار بالتنسيق مع قطاع الشباب، بفوز فريق زكريت - مزرعة يشوع على فريق دلبتا.
وخصصت البطولة لفرق الأقضية وشارك فيها نحو 100 فريق من 15 قضاء، خاضوا نحو 200 مباراة على مدى ثلاثة أشهر. وتنافست في اليوم الختامي فرق 8 هيئات تأهلت إلى النهائيات هي فرق هيئات البترون (قضاء البترون) والزاهرية – طرابلس (قضاء الشمال) وسيسوق (قضاء عكار) ودلبتا (قضاء كسروان الفتوح) وكفرشيما (قضاء بعبدا) وراشيا (قضاء البقاع الغربي) ومزرعة يشوع زكريت وضبيه - زوق الخراب (قضاء المتن).

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