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اقتحما منازل وسرقا ما توفر لهما من مال ومجوهرات!

8
SEPTEMBER
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن تعرض بتاريخ 18-08-2024 عدد من المنازل في زوق مصبح لعمليات سرقة من قبل أشخاص مجهولين، دخلوها بواسطة الكسر والخلع وسرقوا ما توفر من مجوهرات ومبالغ مالية، بحيث قدرت قيمة المسروقات الإجمالية بأكثر من نصف مليون دولار أميركي.
على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. 
وبنتيجة الجهود الحثيثة، توصلت شعبة المعلومات إلى كشف هويات الفاعلين، وبالتالي تم تحديد شقة مستأجرة من قبلهم في محلة الزلقا، ومن بينهم المدعوان:
- د. إ. (من مواليد عام 1963، جورجي الجنسية)
- ا. ش. (من مواليد العام 1976، جورجي الجنسية)

بتاريخ 28-08-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التأكد من وجودهما في الشقة، عملت إحدى دوريات الشعبة على مداهمتها وتوقيفهما، وضبطت قسما من المسروقات وأدوات تستخدم في عمليات السرقة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة إقدامهما على الدخول إلى عدد من المنازل بواسطة الكسر والخلع في زوق مصبح، والسرقة من داخلها بمشاركة شخص ثالث متوار عن الأنظار.
أعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.

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