الدفاع المدني نعى شهداءه الثلاثة في غارة فرون

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "الشهداء الثلاثة الموظفين العملانيين قاسم عادل بزي ومحمد حبيب هاشم وعباس علي حمود من عديد مركز فرون العضوي - النبطية الإقليمي، والذين استشهدوا بتاريخ ٠٧-٠٩-٢٠٢٤ اثناء تأدية واجبهم الوطني والانساني، بحيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة فرون عقب تنفيذ مهمة إطفاء في أحراج البلدة".

وأفادت بأن "مراسم التشييع الرسمي للشهداء الثلاثة ستقام يوم الإثنين الموافق في ٠٩-٠٩-٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً عند محطة الميزان على تلة الغندورية - برج قالويه. ومن ثم تنقل جثامين الشهداء لتورى الثرى في مسقط رأس كل منهم".

نبذة عن الشهيد قاسم بزي:

- الموظف العملاني قاسم عادل بزي من عديد مركز فرون العضوي.

- من مواليد ٢٠-٠٣-١٩٧٢ (فرون - بنت جبيل)

- عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ ٠٢–٠١-٢٠٠٢ إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠٢٣.

- حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

- شارك في العديد من المهمات.

- كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

- الوضع العائلي: متأهل ولديه ابنان (محمد، عادل) وابنتان (زينب، فاطمة)