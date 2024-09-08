أنقرة حسمت موقفها بوضع «أبو الزندين» في الخدمة ولو بالقوة

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الوطن السورية: مع استمرار إغلاقه ثلاثة أسابيع من قبل ميليشيات الإدارة التركية، وجدت أنقرة نفسها أمام خيار وحيد لافتتاح منفذ «أبو الزندين» الذي يصل مناطق نفوذ الإدارة التركية في مدينة الباب بمناطق الحكومة السورية بريف حلب الشرقي، عن طريق استخدام القوة التي بدت تباشيرها تظهر إلى العلن،

إلى ذلك دفع الجيش العربي السوري بتعزيزات عسكرية إلى إدلب، في ظل الأنباء عن أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفاءه يستعدون لشن هجوم واسع على مواقعه في المنطقة، وذلك مع تدميره العديد من الأهداف ومواقع ارتكاز التنظيم وتعطيل تحركات مسلحيه في منطقة «خفض التصعيد».