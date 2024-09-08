عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آب 2024

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النهار: ماذا تخفي جولة التصعيد المتجدد في الجنوب ؟

الديار: الكمّاشة المالية الدولية تحاصر لبنان... ماذا ينتظر البلاد؟

هل يتمّ الإفراج عن سلامة غداً؟



الأنباء الكويتية: باسيل يلاقي دعوة بري إلى الحوار محذراً «المعرقلين من ضياع الجمهورية»

مصدر سياسي بارز لـ «الأنباء»: مراوحة «رئاسية» قد تطول انتظاراً لتسوية مقبولة



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة

تغيير طريقة القتال في غزة ومواصلة الهجوم في الضفة والاستعداد لحملة في لبنان



الوطن السورية: سيلتقي نظيره المصري ويشارك في أعمال الدورة الـ162 لمجلس الجامعة … المقداد يستعرض في القاهرة مع مدير «إيكاردا» عودة مقر المركز إلى حلب