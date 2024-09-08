عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آب 2024

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النهار: ماذا تخفي جولة التصعيد المتجدد في الجنوب ؟
الديار: الكمّاشة المالية الدولية تحاصر لبنان... ماذا ينتظر البلاد؟
هل يتمّ الإفراج عن سلامة غداً؟
الأنباء الكويتية: باسيل يلاقي دعوة بري إلى الحوار محذراً «المعرقلين من ضياع الجمهورية»
مصدر سياسي بارز لـ «الأنباء»: مراوحة «رئاسية» قد تطول انتظاراً لتسوية مقبولة
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة
تغيير طريقة القتال في غزة ومواصلة الهجوم في الضفة والاستعداد لحملة في لبنان
الوطن السورية: سيلتقي نظيره المصري ويشارك في أعمال الدورة الـ162 لمجلس الجامعة … المقداد يستعرض في القاهرة مع مدير «إيكاردا» عودة مقر المركز إلى حلب