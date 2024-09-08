مراوحة «رئاسية» قد تطول...

A + A -

الأنباء الكويتية: قال مصدر سياسي لبناني بارز لـ «الأنباء»: «نحن أمام مراوحة قد تطول في غياب المساعي الجدية للوصول إلى تسوية مقبولة.

وعدا المسعى السعودي - الفرنسي الذي يمهد لتحرك اللجنة الخماسية التي قوبلت بمرونة من الأطراف السياسية اللبنانية، فإن الأمور ليست كافية ولن تؤدي إلى انضاج طبخة تنتج رئيسا جديدا للجمهورية قبل الذكرى الثانية للشغور الرئاسي (31 أكتوبر 2022)».

وأضاف المصدر انه «مع ربط أزمة الحدود اللبنانية بمسار الحرب في غزة، والتي يجمع الوسطاء على أنها غارقة في دوامة الشروط والشروط المضادة، ما يؤدي إلى الانتظار شهرين على الأقل، يبقى الجمود سيد الموقف».

وتحدث عن «مسعى إقليمي ودولي يهدف إلى محاولة فك ارتباط بين غزة ولبنان، من خلال الخفض التدريجي للمواجهات على الحدود، غير ان هذه المحاولات تصطدم بالتصعيد الإسرائيلي المشهود».