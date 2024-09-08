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النهار: رفع وتيرة العمليات الحربية وصولا الى حرب واسعة؟

8
SEPTEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

برزت جولة تصعيدية عنيفة في الواقع الميداني في جنوب لبنان منذرة بتطورات قد تتجاوز اطار القلق والخطر المعتادين. والواقع ان التصعيد الحاد والواسع نسبيا الذي طبع الغارات الإسرائيلية منذ الجمعة الماضي على البلدات الجنوبية الأمامية ومواقع "حزب الله" اتسم بدلالات قد تتجاوز الإطار الميداني المباشر وتطورات المواجهة الدائرة بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي الى إظهار متعمد لاستعدادات إسرائيلية لرمي كرة التحدي بقوة في وجه لبنان و"حزب الله" من خلال رفع وتيرة العمليات الحربية وصولا الى حرب واسعة .

 

وهذه المؤشرات اثارت مزيدا من الغموض والقلق حيال المرحلة الطالعة في لبنان اذ على رغم حالة استبعاد حرب واسعة في لبنان بعد رد "حزب الله" على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر فان المجريات الميدانية والتصعيد الذي طبع تكثيف الغارات الإسرائيليةفي الأيام الأخيرة بالإضافة الى عودة التهديدات الإسرائيلية بالانتقال الى مرحلة هجومية في لبنان ، كل هذا شكل معالم تطور جديد يتعين مراقبته ورصد دلالاته بدقة شديدة.


وما عزز هذه الانطباعات المقلقة ان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله #بو حبيب كشف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإنكليزية أن "إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

النهار
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