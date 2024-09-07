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قوى الامن: سباق ركض في عدد من شوارع بيروت غدا

7
SEPTEMBER
2024
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صــــدر عـــن المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يلي: "تُنظِّم إحدى الجمعيّات، يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، سباق ركض لمسافة 10 كلم في عددٍ من شوارع العاصمة بيروت، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحاً، وانطلاقاً من ساحة الشهداء باتّجاه شارع ويغان، وصولاً الى تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو شارع جورج حداد، ومن ثم يساراً عبر شارع باستور، مروراً بشارع أرمينيا، وصولاً إلى تقاطع الدّخولية، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، وصولاً الى ما قبل مستديرة العدليّة، والالتفاف على المسلك ذاته في الجهة المقابلة لمبنى الـ"TVA"، والعودة إلى ساحة الشهداء، حيث نقطة الوصول.   

لذلك، سيتم منع مرور السّيّارات على طول المسلك المذكور، اعتباراً من السّاعة 5:30 صباحاً، إلى حين انتهاء السّباق.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".

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