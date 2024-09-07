الأبيض عرض حجم الخسائر البشرية والمادية في الجسم الصحي منذ بدء العدوان

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دان وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض بأشد العبارات استهداف العدو الإسرائيلي لفريق الدفاع المدني بينما كان يؤدي مهمة إنسانية لإزالة آثار حرائق كان قد اشعلها العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتواصلة"، وقال في بيان: "في الواقع إن هذا الاعتداء السافر والمستهجن والذي يضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، حلقة مؤلمة في سلسلة طويلة طالت الجسم الاسعافي والصحي في لبنان. فحتى تاريخه وبسبب العدوان، استشهد خمسة وعشرون مسعفا من مختلف فرق الاسعاف العاملة في الميدان، وكذلك استشهد عاملان صحيان وأصيب أربعة وتسعون مسعفا وعاملا صحيا بجروح، واستهدف مستشفيان هما مستشفيا ميس الجبل والشهيد صلاح غندور اللذان يشكلان مرفقين صحيين ضروريين للاهالي والنازحين قسرا الموجودين في المناطق المعرضة والمتاخمة للاعتداءات، كما استهدف واحد وعشرون مركزا صحيا وخرجت عن الخدمة او تضررت جزئيا إثنتان وثلاثون آلية إسعاف وإطفاء. إن ما سلف يؤكد حجم الاذى الذي يلحقه العدو الإسرائيلي بالعاملين الصحيين والمدنيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر للتخفيف من آثار العدوان وما يتسبب به من معاناة للأهالي وأضرار فادحة بالممتلكات".

وختم: "أمام هذا المشهد نجدد مناشدتنا المراجع والهيئات الدولية الانسانية وضع حد نهائي لهذا الاستهداف المتكرر والمتعمد للعاملين الصحيين والمدنيين والمرافق والتجهيزات التابعة لهم، حيث من المطلوب تكثيف الجهود الصادقة لتحقيق هذا الهدف".