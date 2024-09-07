living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة عون: شو موقفكم الان بعد توقيف رياض سلامة!

7
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "أكس" تعليقًا على مسألة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:

"اتهموني بالمجنونة طالبوا ،حاول البعض ويا للاسف تحقيق رغباتهم فاوقفني مدعي عام التمييز السابق مرتين عن العمل ،طالبوا مجلس القضاء باعلان عدم اهليتي وطردي ،اعتبروني من الموبقات التي يجب التخلص منها ،اتهموني باني عم اكسر واخلع وانا مدعي عام ومن ابسط مهامي ان ادخل ولو بالقوة عندما امنع من ذلك لافتش عن الادلة، صرت انا المتهمة، احدهم طالب حتى بضربي بالعصا .واستمروا حتى تاريخه في محاربتي فقام مدعي عام التمييز الحالي ايضا وفي السياق عينه بمنع الظابطة العدلية من مخابرتي .نعم هيدي هي المنظومة، بللي حكمت البلد ، يا للعار شو موقفكم الان بعد توقيف رياض سلامة !!!. معظم الملفات التي فتحتها لها علاقة به بما فيها ملف مكتف ..ليش ما بتنزلوا وبتدافعوا عنو الان .ياا ريت بتعرفوا هذه الحقيقة التي لا ولن تتغير :انو في رب شايف وقاشع ويدافع عن المظلوم والادمي ببلد انقلبت فيه المقاييس وأصبح فيه المبدأ هو رجم القاضي الذي يحاول إعادة الحقوق بدل رجم السارق والفاسد. توقيف رياض سلامة اعطاني جزءا من حقي لكني لن ارتاح الا متى انكشفت خيوط كل هذه المنظومة الرهيبة التي خربت البلد وسرقت ونهبت الشعب اللبناني"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   