غادة عون: شو موقفكم الان بعد توقيف رياض سلامة!

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كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "أكس" تعليقًا على مسألة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:

"اتهموني بالمجنونة طالبوا ،حاول البعض ويا للاسف تحقيق رغباتهم فاوقفني مدعي عام التمييز السابق مرتين عن العمل ،طالبوا مجلس القضاء باعلان عدم اهليتي وطردي ،اعتبروني من الموبقات التي يجب التخلص منها ،اتهموني باني عم اكسر واخلع وانا مدعي عام ومن ابسط مهامي ان ادخل ولو بالقوة عندما امنع من ذلك لافتش عن الادلة، صرت انا المتهمة، احدهم طالب حتى بضربي بالعصا .واستمروا حتى تاريخه في محاربتي فقام مدعي عام التمييز الحالي ايضا وفي السياق عينه بمنع الظابطة العدلية من مخابرتي .نعم هيدي هي المنظومة، بللي حكمت البلد ، يا للعار شو موقفكم الان بعد توقيف رياض سلامة !!!. معظم الملفات التي فتحتها لها علاقة به بما فيها ملف مكتف ..ليش ما بتنزلوا وبتدافعوا عنو الان .ياا ريت بتعرفوا هذه الحقيقة التي لا ولن تتغير :انو في رب شايف وقاشع ويدافع عن المظلوم والادمي ببلد انقلبت فيه المقاييس وأصبح فيه المبدأ هو رجم القاضي الذي يحاول إعادة الحقوق بدل رجم السارق والفاسد. توقيف رياض سلامة اعطاني جزءا من حقي لكني لن ارتاح الا متى انكشفت خيوط كل هذه المنظومة الرهيبة التي خربت البلد وسرقت ونهبت الشعب اللبناني"